В УПЦ прокомментировали заявление РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

Представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря назвал решение РПЦ по разрыву связей с Константинополем "самоизоляцией в ответ на законные решения международного сообщества".

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, добавив, что Синод МП повторяет политику Кремля.

"Патриарх Кирилл с 1991 г.. лично является архитектором разделения Украинской церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту Православия в конфликт. Но после него ситуация рано или поздно будет вылечена и РПЦ вернется в общение. Теперь перед всеми, кто относится к МП в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую церковь?" - написал он.

Напомним, что 15 октября Священный Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем.

Ранее Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

По словам президента Украины Петра Порошенко, некоторые представители УПЦ МП готовы принять участие в создании единой Украинской церкви под главенством Константинополя.

В ответ на это в Москве предложили созвать чрезвычайный Всеправославный Собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.