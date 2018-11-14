14 ноября 2018, среда

Самое время класть асфальт. В Киеве коммунальщики на фоне снегопада решили заняться ремонтом - видео

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Ремонтные работы коммунальщики затеяли на улице Луговой
Скриншот

Ремонтные работы коммунальщики затеяли на улице Луговой

На фоне обрушившегося на Киев снегопада столичные коммунальщики решили заняться ремонтными работами.

Соответствующее видео, снятое случайным прохожим, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На нем видно, как на улице Луговой работники коммунального предприятия в оранжевой форме укладывают асфальт прямо на выпавший снег.

Ранее сообщалось, что в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

Из-за снегопада в столице резко возросло количество ДТП.

 

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