Самое время класть асфальт. В Киеве коммунальщики на фоне снегопада решили заняться ремонтом - видео

На фоне обрушившегося на Киев снегопада столичные коммунальщики решили заняться ремонтными работами.
Соответствующее видео, снятое случайным прохожим, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
На нем видно, как на улице Луговой работники коммунального предприятия в оранжевой форме укладывают асфальт прямо на выпавший снег.
Ранее сообщалось, что в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.
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