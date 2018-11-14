Самое время класть асфальт. В Киеве коммунальщики на фоне снегопада решили заняться ремонтом - видео

На фоне обрушившегося на Киев снегопада столичные коммунальщики решили заняться ремонтными работами.

Соответствующее видео, снятое случайным прохожим, опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На нем видно, как на улице Луговой работники коммунального предприятия в оранжевой форме укладывают асфальт прямо на выпавший снег.

Ранее сообщалось, что в Киеве выпал первый в этом сезоне снег.

Из-за снегопада в столице резко возросло количество ДТП.