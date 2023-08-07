Саммит по украинской формуле мира с участием лидеров стран может состояться осенью — ОП 7 августа, 16:55 Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Офис президента работает над тем, чтобы саммит лидеров стран по украинской формуле мира пройти осенью 2023 года.

Об этом в понедельник, 7 августа, заявил председатель ОП Андрей Ермак, отвечая на вопрос корреспондента NV во время встречи с журналистами.

«Мы делаем все для этого. Я верю, что это реально [что саммит состоится осенью — ред.]», — подчеркнул Ермак.

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Он добавил, что пока нет точной даты следующего саммита.

Ермак также убежден, что в этом саммите примет участие еще больше стран, чем в саммите в Саудовской Аравии, который проходил 5−6 августа.

Глава ОП отметил, что в течение следующего месяца состоится еще одна встреча советников стран-участниц по формуле мира такого же формата, как был в Джидде.

«В течение следующего месяца проведем следующую встречу и будем уже двигаться к проведению саммита [лидеров стран — ред.]», — подчеркнул Ермак.

Кроме того, он добавил, что со странами-участницами уже согласована следующая встреча.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что следующий раунд переговоров по войне России против Украины может состояться в рамках саммита Большой двадцатки в Индии.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в частности и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на полях саммита в Саудовской Аравии «одним из самых сложных вопросов» было то, что не все страны понимают, почему РФ должна покинуть территории Украины для завершения войны.