Китай дал понять, что примет участие в следующем саммите по украинской формуле мира — Жовква 7 августа, 18:43 В Саудовской Аравии состоялись переговоры по украинской формуле мира (Фото:Саудовское агентство печати/Гандаут через Reuters)

Китайский представитель Ли Хуэй во время саммита в Саудовской Аравии, где обсуждалась украинская формула мира, дал понять, что примет участие в следующей встрече такого же формата.

Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил советник главы Офиса президента Игорь Жовква во время встречи с журналистами, передает корреспондент NV.

«Европейцы были приятно удивлены участием китайского посла в консультациях в Джидде», — подчеркнул Жовкла.

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По его словам, представитель Китая «принимал активное участие» в консультациях и «дал понять, что примет участие в следующей встрече» советников руководителей государств по украинской формуле мира.

По данным ОП, следующая встреча в таком же формате состоится в течение августа.

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что Офис президента работает над тем, чтобы саммит лидеров стран по украинской формуле мира прошел осенью 2023 года.

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите участвовали в том числе и представители Индии и Китая. Россию туда не пригласили. Это уже вторая подобная встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Издание Financial Times сообщало, что союзники Украины назвали участие Китая в саммите «конструктивным». Один из собеседников FT отметил, что Китай «принял активное участие и положительно отнесся к идее проведения третьей встречи.

Позже МИД Китая сообщил, что переговоры в Джидде по украинской формуле мира помогли «консолидировать международный консенсус».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважения к суверенитету и территориальной целостности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на полях саммита в Саудовской Аравии «одним из самых сложных вопросов» было то, что не все страны понимают, почему РФ должна покинуть территории Украины для завершения войны.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.