Турция хотела привлечь Россию к переговорам в Джидде, но против выступила Германия — Hürriyet 11 августа, 19:01 Саммит в Саудовской Аравии (Фото:Saudi Press Agency/Handout via Reuters)

Турция хотела привлечь Россию к переговорам по Украине в Саудовской Аравии на прошлой неделе, но Германия была против, говорится в материале издания Hürriyet.

От Анкары на встрече в Джидде был главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч. По данным издания, он утверждал: если Россия «не будет привлечена к поиску решения, не будет ни результатов, ни решения».

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Однако сообщается, что Германия считает некорректным включение России в диалог на данный момент. По мнению Берлина, РФ «должна войти в нужное время».

Также издание предполагает, что третий раунд переговоров об украинской формуле мира, вероятно, состоится в Турции.

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в частности и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая такая встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все страны-участники встречи в Саудовской Аравии по формуле мира для Украины проявили приверженность принципам ООН и уважение к суверенитету и территориальной целостности.