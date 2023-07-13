Более 1,5 млрд евро. Резников перечислил пакеты военной помощи, которые Украина получит по итогам саммита НАТО 13 июля, 20:10 По словам Резникова, встречи в Вильнюсе были продуктивными (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

По результатам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина получит военную помощь стоимостью более 1,5 млрд евро от международных партнеров. А именно речь идет о как минимум семи пакетах помощи.

Об этом в четверг, 13 июля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

По его словам, ракеты дальнего радиуса действия SCALP, танки Leopard, дополнительные ЗРК Patriot, обучение пилотов F-16 являются лишь некоторыми вещами, о которых можно рассказать публично.

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Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн евро.

В пакет помощи входят:

25 танков Leopard 1A5,

40 БМП Marder 1A3, две системы ПВО Patriot,

пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин ( БРЭМ)

БРЭМ) 20 000 155-мм артиллерийских снарядов,

5 000 дымовых снарядов.

Норвегия предоставит военную помощь, которая будет включать 1000 микродронов Black Hornet и пакет поддержки для системы NASAMS, в частности два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части.

Также правительство Норвегии увеличило размер бюджета военной помощи Украине с $240 до $930 млн.

Кроме того, со страной есть договоренности об усилении возможностей ПВО и артиллерии.

Великобритания передаст Украине более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, а также пакет военной помощи на ремонт техники на сумму 64,7 млн долларов

Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты SCALP, а также дополнительное инженерное оборудование для разминирования.

Украина достигла договоренности с Нидерландами о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того, было заключено соглашение о финансовом вкладе Нидерландов в повышение возможностей украинской ПВО и артиллерии.

Канада предоставляет Украине новое финансирование в размере $410 млн для поддержки и усиления трансатлантической безопасности. Также речь идет об усилении Сил обороны бронетехникой.

«Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными», — подчеркнул Резников.

13 июля Европейский парламент согласовал новые планы увеличения собственного ракетного и снарядного производства с целью преодолеть имеющийся дефицит вооружения.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля участвовали лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

В совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

