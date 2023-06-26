Саммит мира по Украине может состояться в конце этого года — агентство 26 июня, 17:18 Такое предположение высказал анонимный высокопоставленный чиновник Европейского Союза (Фото:REUTERS/Франсуа Ленуар)

Саммит по миру в Украине может состояться до конца 2023 года, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Европейского Союза. Такое предположение он сделал после обсуждений, состоявшихся в Копенгагене 24 июня, которые были посвящены подготовке этого мероприятия.

По его словам, заседание состоялось на уровне национальных советников по вопросам безопасности, и в нем принял участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

Согласно информации, которую получили журналисты, на заседании присутствовали представители G7 и такие важные партнеры, как Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Турция.

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«Мы будем продолжать обсуждение в этом формате. Было признание того, что любое мирное решение должно быть долгосрочным и справедливым, основываясь на принципах ООН — суверенитете, территориальной целостности, праве выбирать свое будущее», — подчеркнул анонимный собеседник.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, во время встречи были высказаны «разные мнения о времени для проведения саммита». Однако страны, которые не входят в число G7, поддерживают проведение саммита в конце 2023 года.

«Страны, которые не входят в число Большой семерки, говорили, что должно быть сделано больше работы с тем, чтобы провести саммит в конце года», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно дальнейшего развития событий, чиновник ЕС сообщил, что существуют планы провести следующую встречу до летних каникул. Кроме того, представители Саудовской Аравии выразили желание принять эту встречу в своей стране.

Он также добавил, что во время предыдущей встречи обсуждался вопрос «диалога с Россией, поскольку есть ряд вопросов, которые с ними нужно обсуждать».

Среди них были упомянуты ядерные риски, связанные с Запорожской атомной электростанцией, необходимость возвращения около 20 тысяч вывезенных украинских детей, обмен военнопленными и Черноморская зерновая инициатива.

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов на саммите G20.

Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.