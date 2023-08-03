Саммит мира в Украине могут провести в сентябре во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии — Politico 3 августа, 15:43 Генеральная Ассамблея ООН (Фото:Анадолу)

Мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии. Оба события запланированы на сентябрь, сообщает Politicо со ссылкой на анонимного чиновника.

Издание отмечает, что встреча мировых лидеров станет следующим шагом после саммита политических советников в Копенгагене, где стороны не смогли принять совместное заявление по Украине. На встрече в сентябре, вероятно, будет принято совместное заявление глав государств.

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В то же время Украина рассматривает данную встречу как «предвестник давно разрекламированного мирного саммита».

По словам неназванного западного чиновника, встреча глав государств может пройти на полях в рамках Генеральной ассамблеи ООН или во время G20 в Индии, который запланирован на 9−10 сентября.

30 июля газета WSJ сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по войне России против Украины. В них не будет участвовать страна-агрессор. Информацию о подготовке встречи на уровне советников лидеров государств подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на встрече будут обсуждать «ключевые принципы мира» на основании украинской формулы мира.

2 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии на этой неделе состоится встреча для обсуждения формулы мира, а также анонсировал проведение глобального саммита мира в сентябре.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.