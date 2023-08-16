В МИД заявили, что Украина работает над получением приглашения на саммит G20, куда позвали Путина 16 августа, 23:14 Саммит в Индии пройдет в сентябре (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Украина вместе с международными партнерами работает над тем, чтобы получить официальное приглашение на саммит G20 в Нью-Дели 9−10 сентября.

Об этом в среду, 16 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Михаил Точицкий в эфире национального телемарафона.

«Если коротко, мы над этим работаем (над приглашением на G20 — ред.)», — отметил Точицкий.



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Он отметил, что над приглашением работает не только Украина, но и международные партнеры, поскольку тематика саммита будет касаться и экономических проблем.

«Мы считаем, что то, что осуществляет Российская Федерация по прекращению „зерновой сделки“, является вызовом не только для стран Африки и Азии, но и для мировых экономик», — подчеркнул он.

Ранее глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Украину не пригласят на саммит G20.

11 марта издание Bloomberg сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит G20, который пройдет в сентябре в Индии.

С августа издание Politico со ссылкой на анонимного чиновника сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.

15 августа руководство Индии решило не приглашать Украину для участия в саммите Большой двадцатки. Вместо этого Индия пригласила на форум страну-агрессора РФ.