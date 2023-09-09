«Нечем гордиться». В МИД Украины «отредактировали» итоговую декларацию G20 9 сентября, 17:52 Спикер МИД Украины Олег Николенко (Фото:Медиа центр Украина)

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал ранее обнародованную декларацию G20 на саммите организации в Индии и поблагодарил те страны, которые включили в текст «сильные формулировки» по Украине.

Об этом он написал в своем Facebook в субботу, 9 сентября.

Николенко заявил благодарность Украины тем странам, которые «пытались включить в текст сильные формулировки».

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По мнению спикера МИД, G20 «нечем гордиться» при формулировке окончательного коммюнике в вопросе агрессии России против Украины.

«Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип „ничего об Украине без Украины“ остается ключевым как никогда», — написал Николенко.

В своем посте он наглядно показал, как должна была бы выглядеть итоговая декларация стран G20, чтобы «быть приближенным к реальности».

Фото: Oleg Nikolenko/Facebook

Текст предложений от спикера МИД Николенко переводится следующим образом:

Осуждая войну против Украины, Россия должна действовать в соответствии со всеми предложениями и принципами устава ООН;

В войне против Украины, Россия должна отказаться от угроз применять силу для территориальных посягательств против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любой страны.

В войне против Украины, угрозы или применение ядерного оружия Россией недопустимы;

Члены G20 безоговорочно осуждают российскую военную агрессию против Украины и призывают Москву немедленно ее прекратить.

9 сентября группа G20 приняла согласованную декларацию на саммите Организации в Нью-Дели, в которой избегают осуждения страны-агрессора РФ за развязывание войны против Украины.



Саммит G20 в Индии — что известно

Саммит G20 проходит в Нью-Дели 9−10 сентября. В нем принимают участие в частности президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

20 августа заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина продолжает работать над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20 в Индии «в том или ином формате».

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».