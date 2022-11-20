Саммит COP27 создает фонд возмещения ущерба из-за климатических изменений для «уязвимых стран» — CNN

20 ноября, 06:45
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Саммит COP27 проходил в Египте (Фото:REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Саммит COP27 проходил в Египте (Фото:REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Делегаты саммита ООН по климату COP27 согласовали положение о создании фонда по возмещению ущерба из-за климатических изменений для «уязвимых стран». Блок стран G7 согласился направить средства фонда, пишет CNN со ссылкой на источники.

По словам участников переговоров, в субботу стороны достигли предварительной договоренности о создании фонда «потерь и ущерба» для стран, особенно уязвимых к климатическим катастрофам.

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Это одно из положений соглашения, но весь проект еще не обсуждается.

Отмечается, что США также работают над подписанием соглашения о создании фонда для компенсации климатических убытков, подтвердила CNN Уитни Смит, пресс-секретарь американского посланника по климату Джона Керри.

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Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что «блок стран G77 согласился направить средства фонда на помощь уязвимым странам, что может проложить путь к соглашению по потерям и убыткам».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Египет Климат Изменение климата

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