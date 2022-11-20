Саммит COP27 создает фонд возмещения ущерба из-за климатических изменений для «уязвимых стран» — CNN 20 ноября, 06:45 Саммит COP27 проходил в Египте (Фото:REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Делегаты саммита ООН по климату COP27 согласовали положение о создании фонда по возмещению ущерба из-за климатических изменений для «уязвимых стран». Блок стран G7 согласился направить средства фонда, пишет CNN со ссылкой на источники.

По словам участников переговоров, в субботу стороны достигли предварительной договоренности о создании фонда «потерь и ущерба» для стран, особенно уязвимых к климатическим катастрофам.



Видео дня

Это одно из положений соглашения, но весь проект еще не обсуждается.

Отмечается, что США также работают над подписанием соглашения о создании фонда для компенсации климатических убытков, подтвердила CNN Уитни Смит, пресс-секретарь американского посланника по климату Джона Керри.

Кроме того, издание со ссылкой на источник сообщает, что «блок стран G77 согласился направить средства фонда на помощь уязвимым странам, что может проложить путь к соглашению по потерям и убыткам».