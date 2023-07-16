В Южной Африке заявили, что Путин до сих пор не подтвердил свой визит на саммит БРИКС 16 июля, 16:54 Владимир Зеленский (Фото:Sputnik/Alexey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин официально не подтвердил, что приедет на саммит БРИКС в Южную Африку.

Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии ЮАР Фикиле Мбалула, сообщает Eyewitness News.

Мбалула в воскресенье, 16 июля, провел брифинг для журналистов. Он заявил, что ЮАР еще не получила от Кремля официальное подтверждение о том, приедет ли Путин на саммит БРИКС.

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При этом он считает, что Южная Африка должна пересмотреть свое участие в некоторых международных организациях.

«Кроме того, Южная Африка должна рассмотреть либо отзыв, либо изменение наших обязательств перед некоторыми международными учреждениями, которые не служат нашим национальным интересам», — сказал он.

Саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

В правительстве ЮАР заявляли, что планируют изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров разыскиваемых МКС стран.

