Оккупанты бросают все силы в район Кременной: Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области

17 февраля, 12:40
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Самая тяжелая ситуация в Луганской области — на Кременском направлении (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Самая тяжелая ситуация в Луганской области — на Кременском направлении (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В Луганской области самая высокая интенсивность боевых действий наблюдается на Кременском направлении. Российские войска стянули сюда большое количество техники и живой силы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что какой бы напряженной ни была обстановка, Силы обороны Украины контролируют ситуацию.

По словам Гайдая, оккупанты бросают на Кременское направление все усилия.

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«Туда действительно бросают все усилия, там постоянно пытаются прорвать нашу оборону, туда и они бросают свою тяжелую технику», — добавил он.

Кроме того, увеличилось количество вражеских обстрелов в Белогоровке.

«Нету даже квадратного метра, куда бы не прилетало», — отметил глава ОВА.

Ранее Гайдай сообщал, что для атак в Луганской области оккупанты активно привлекают авиацию.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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