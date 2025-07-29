Дроны атаковали железную дорогу и ресурсный объект россиян в Сальске Ростовской области

Ночью 29 июля был атакован город Сальск в Ростовской области РФ (Фото: KOVALENKO / Telegram / скриншот из видео)

В ночь на вторник, 29 июля, дроны атаковали железную дорогу и ресурсный объект в городе Сальск Ростовской области РФ. Об этом в Telegram написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, в Сальске расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов в Донецкую область, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

«Железная дорога — это артерия войны. Без логистики скорость действий армии РФ на фронте тормозится», — написал руководитель Центра.

Российские Telegram-каналы сообщали о серии взрывов около 02:00, а также работе ПВО. На опубликованных видео виден масштабный пожар, который, вероятно, возник в районе железнодорожного узла.

Информацию об атаке беспилотников и пожаре на железнодорожной станции впоследствии подтвердил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

27 июля беспилотники атаковали электроподстанцию вблизи железной дороги в поселке Октябрьский Вол гоградской области РФ.

Местные жители сообщали, что после атаки на электроподстанцию вспыхнул пожар. В соцсетях появились кадры с места инцидента, которые уже геолоцировали — вероятно, речь идет именно об объекте, обеспечивающем электричеством железнодорожные пути.