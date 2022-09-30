Уже на следующей неделе США объявят о новом пакете военной помощи для Украины 30 сентября, 23:34 Джейк Салливан анонсировал новые поставки оружия (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на следующей неделе будет объявлено об очередном пакете военной помощи для Украины.

«Ранее на этой неделе мы анонсировали значительный новый пакет помощи на более чем миллиард долларов для Украины, в который входят 18 HIMARS, как часть наших долгосрочных усилий по укреплению украинских Вооруженных Сил на предстоящие годы», — заявил Салливан.

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28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.



29 сентября Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который в том числе предусматривает выделение около 12 млрд долларов Украине.