США поблагодарили Зеленского за помощь в освобождении иностранных граждан из российского плена 26 сентября, 23:29 В рамках обмена пленными освободили десять иностранных граждан (Фото:Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому за успешное освобождение из российского плена иностранных граждан.



«Джейкоб Салливан выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю его Офиса и всей команде за успешно проведенную операцию по освобождению из российского плена иностранных граждан, в том числе двух американцев», — сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Во время телефонного разговора Ермак также сообщил Салливану об оперативной обстановке на фронте и об успехах ВСУ.

Ермак поблагодарил США за «непреклонную поддержку украинского народа в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны».

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Также среди освобожденных были пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы, бойцы ТРО и пограничники.

Большинство пленных вернули на границе с РФ в Черниговской области. Пять командиров гарнизона Азовстали обменяли в Турции, где они будут оставаться до конца войны под личными гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана.

Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, среди которых были и незаконно осужденные группировкой «ДНР» к смертной казни. Они прибыли в Саудовскую Аравию.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.

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