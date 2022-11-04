Во Львове городские власти будут компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов 4 ноября, 16:26 Центр Львова после удара России по критической инфраструктуре (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Во Львове городские власти будут компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов, сообщил в пятницу, 4 ноября, мэр города Андрей Садовый в Facebook.

"Город будет возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать обитатели многоэтажек", - написал он.

По его словам, некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света.

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«Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем», - написал мэр.

Садовый заявил, что была принята отдельная Программа возмещения их стоимости.

Рассчитывать на возмещение могут: ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.

"Возвращаем 50% средств от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Есть требования к электрогенератору – его номинальная мощность должна быть от 3 кВт. Вы покупаете генератор, подаете документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств», - заявил он.

11 октября российские оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры во Львове и области, из-за чего часть города опять осталась без электроснабжения.

Накануне во Львове после российских ударов без электроснабжения остались около 90% города, к полуночи его успели практически полностью восстановить.

