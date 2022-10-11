Во Львове почти полностью восстановили электроснабжения, к утру обещают подачу воды 11 октября, 00:33 Дым над Львовом после российского удара 10 октября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе на 99% восстановлено электроснабжение после российской атаки.

Мэр сообщил, что к утру 11 октября также во Львове восстановят подачу воды и работу общественного транспорта.

«Информация по состоянию на 23:20. Электроэнергия в городе восстановлена на 99%. Вода до утра будет у всех», — сообщил Садовый.

Видео дня

10 октября российские оккупанты совершили массовый обстрел всей территории Украины. Ракетные удары РФ повредили энергообъекты ДТЭК. В компании предупредили, что в Укрэнерго распорядились отключить электричество в Киеве и области примерно на два часа.

Во Львове после российских ударов без электроснабжения осталось порядка 90% города.