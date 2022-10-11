Во Львове почти полностью восстановили электроснабжения, к утру обещают подачу воды

11 октября, 00:33
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Дым над Львовом после российского удара 10 октября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Дым над Львовом после российского удара 10 октября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе на 99% восстановлено электроснабжение после российской атаки.

Мэр сообщил, что к утру 11 октября также во Львове восстановят подачу воды и работу общественного транспорта.

«Информация по состоянию на 23:20. Электроэнергия в городе восстановлена на 99%. Вода до утра будет у всех», — сообщил Садовый.

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10 октября российские оккупанты совершили массовый обстрел всей территории Украины. Ракетные удары РФ повредили энергообъекты ДТЭК. В компании предупредили, что в Укрэнерго распорядились отключить электричество в Киеве и области примерно на два часа.

Во Львове после российских ударов без электроснабжения осталось порядка 90% города.

https://www.youtube.com/watch?v=OA4OYCD93ws
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Львов Андрей Садовый Война в Украине Война России против Украины

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