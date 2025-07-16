Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных бойцов ВСУ

Во Львове завершили эксгумацию захоронений на так называемом холме славы советского оккупационного периода (Фото: Андрей Садовый / Telegram)

Городской голова Львова Андрей Садовый в среду, 16 июля, предложил обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных воинов Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал на странице в Telegram.

В частности, такую идею Садовый написал по итогам завершения эксгумации захоронений на так называемом Холме Славы.

«Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников», — написал городской голова Львова.

Он добавил, что работы во Львове проводили со всеми разрешениями и под наблюдением специалистов.

«Во время эксгумации обнаружили несоответствие в количестве плит и захоронений, а также очень мало сопроводительного материала — только пуговица, остатки униформы, обувь и гвардейские значки. Металлические гирлянды с колонн и забора передали в музей «Территория террора». Туда же передадут и конструкцию «вечного огня», — отметил Садовый.

23 апреля во Львове на так называемом «Холме славы», что входит в состав музея Лычаковское кладбище начались работы по эксгумации останков советских солдат, в частности диверсанта НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина.

Комплекс Холм славы власти СССР начали строить на Лычаковском кладбище в 1948 году. Туда постепенно перезахоронили красноармейцев и советских партизан, погибших во время Второй Мировой войны, а также сотрудников НКВД.

Минкультуры Украины ранее разрешило перенос с Холма славы одной братской могилы российских воинов, трех братских могил советских воинов, 24 могил Героев СССР, 226 индивидуальных могил советских воинов, памятников и скульптур, изготовленных с 1946 до 1957 года.