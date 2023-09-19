«Мудаки они». Садовый рассказал детали об ударе России по Львову 19 сентября, 09:48 Последствия удара РФ по Львову (Фото:www.facebook.com/MNS.GOV.UA)

Городской голова Львова Андрей Садовый, комментируя удар России по городу во вторник, 19 сентября, заявил, что попадание было в локацию, где есть много складов.

«Продовольственные склады, одежда, гуманитарная помощь. Вот туда они целились, лупили. Получают удовольствие, когда убивают мирных людей, уничтожают госпитали, садики. Теперь вот продуктовые склады», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По словам Садового, для россиян это, «наверное, проявление большого героизма».

«Мудаки они», — добавил он.

Садовый заявил, что речь идет об одной из магистральных улиц, но она не пострадала.



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В ночь на вторник, 19 сентября, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки шахедов. В Одессе, Кривом Роге и Львове прогремели взрывы, работу ПВО слышали в Хмельницкой области. Около полуночи РФ также наносила удары по Харькову.

В результате удара во Львове произошло возгорание на промышленном складе.

Из-под завалов достали двух человек — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.

Мэр Львова Садовый уточнил, что известно об одном пострадавшем в результате атаки — 26-летнем парне. Его госпитализировали с открытым переломом конечности.

В результате попадания в Кривом Роге загорелось многоэтажное здание.