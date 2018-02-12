Саакашвили в Варшаве дал комментарий о своих дальнейших шагах - видео

В предварительном заявлении о своем выдворении из Украины в ответ на процедуру реадмиссии лидер партии Рух нових сил Михеил Саакашвили рассказал о планах на будущее.

В аэропорту Варшавы Саакашвили встречала депутат польского Сейма Малгожата Госевска.

В комментарии польском журналисту Патрику Михальскому, который поймал политика по прибытию в Польшу вечером 12 февраля, он сказал: "Люблю Польшу, но моя борьба в Украине и Грузии. Мы продолжим борьбу", - отметил он, пообещав официальное заявление на следующий день.

❗️EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski "Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @ RMF24pl pic.twitter.com/gku8Q6RW1H - Patryk Michalski (@patrykmichalski) 12 февраля 2018 г.

В то же время действия украинских пограничников, которые после решения апелляционного суда выполнили предписание Государственной миграционной службы Украины и выдворили Саакашвили в страну прибытия, политик называет похищением, считая это незаконным шагом.

О планах продолжить борьбу заявили и в РНС. К вечеру понедельника под Администрацией президента в Киеве продолжается акция протеста его сторонников. Полиция задержала одного из активистов после потасовки.

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