«Крайняя форма обострения». МИД Грузии резко отреагировал на протест Украины из-за шокирующего ухудшения состояния Саакашвили 4 июля, 17:37 В МИД Грузии надеются, что официальный Киев пересмотрит свое решение (Фото:Тимур Козьменко / Pixabay)

МИД Грузии назвал крайней формой обострения отношений рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций, а также выражение ему протеста из-за значительного ухудшения состояния заключенного бывшего грузинского президента и украинского гражданина Михеила Саакашвили.

Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство Грузии опубликовало во вторник, 4 июля.

В грузинском МИД подчеркнули, что требования Украины передать Саакашвили являются «вмешательством во внутренние дела страны».

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«Эта акция является крайней формой эскалации дипломатических отношений, и очень обидно, что официальный Киев идет на такой шаг против дружественного государства и народа», — говорится в сообщении.

В МИД Грузии надеются, что официальный Киев пересмотрит свое решение, чтобы в дальнейшем развивать отношения между двумя странами.

Также в МИД отметили, что Грузия воздерживается от реакции в ответ на действия Киева из-за ситуации в Украине.

В министерстве подчеркнули, что поддержка Грузией территориальной целостности и суверенитета Украины и украинского народа является непоколебимой.

Кроме того, министерство отметило, что посол Грузии Георгий Закарашвили передал украинской стороне официальную позицию Тбилиси во время встречи, которая состоялась 4 июля в Киеве.

3 июля Закарашвили был выражен решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Михеила Саакашвили. Закарашвили предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей решения сложившейся ситуации. В то же время МИД Украины отметил готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

3 июля Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько исхудал. В частности, на опубликованных оппозиционными изданиями фото видно, что он значительно похудел. Сейчас политик находится в тбилисской клинике Вивамед.

В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили. Его приговорили к шести годам заключения сразу после тайного возвращения в Грузию в 2021 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.