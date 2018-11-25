С14 сообщила о закрытии скандального KFC в киевском Доме профсоюзов

KFC в Доме профсоюзов в Киеве

Координатор С14 Сергей Мазур заявил, что ресторан KFC в Доме профсоюзов в Киеве закрыли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"KFC уже закрыто, но виновный арендодатель не наказан. Поэтому встретились с руководством Федерации Профсоюзов Украины", - сообщил Мазур.

Координатор добавил, что по результатам переговоров пришли к выводу, что лицо, предоставившее помещения в аренду, понесет наказание и должно будет извиниться.

Мазур подчеркнул, что организация требует гарантий, что ей больше не придется "проводить акции под неуместными заведениями".

Напомним, что вечером 21 ноября на Майдане Независимости произошли столкновения между полицией и членами праворадикальной организации С14, которые протестовали против открытия KFC в Доме профсоюзов.

Впоследствии министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что открытие ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов - неприемлемо. Подобное мнение выразил и мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время, пиар-стратег Сергей Дидковский рассказал, что после репутационного поражения, компания должна извиниться и закрыть KFC в здании профсоюзов.