Со здания Киевского университета демонтировали памятную доску одному из организаторов Голодомора

Со здания Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко оперативно демонтировали мемориальную доску в честь Владимира Затонского, который был одним из организаторов Голодомора 1932-1933 годов.
Как сообщает Радио Свобода, это было сделано после публикации материала о том, что на фасаде здания оставили бюст большевистского комиссара Владимира Затонского, несмотря на принятый три года назад закон о декоммунизации.
"Уже утром 23 ноября на месте демонтированной мемориальной доски была большая дыра в стене, которую залепляли рабочие", - говорится в заявлении.
Владимир Затонский - большевистский партийный и государственный деятель, один из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине. В 1932 году Затонский отвечал за выполнение хлебозаготовок в Киевской области. На посту наркома просвещения УССР преодолел "искусственный барьер между украинским и русским языками", ликвидировав традиционное украинское правописание.
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В 1932-1933 годах от голода погибло более 10 млн человек, что составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.
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По данным исследователей, демографические последствия Голодомора ощутимы и по сей день: если бы не было голода в 1932-1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше на 4 млн человек.
В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран - местные органы власти.
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