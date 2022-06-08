С временно оккупированных территорий удалось вернуть двух подростков-студентов Мариупольского строительного колледжа — Верещук 8 июня, 13:15 Цей матеріал також доступний українською На подконтрольные Украине территории вернули двух подростков, Ивана Матковского и Максима Бойко (Фото:Telegram/Ирина Верещук)

Вчера, 7 июня, с временно оккупированных территорий вернули двух подростков, Ивана Матковского и Максима Бойко, которые являются студентами Мариупольского строительного колледжа.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук в своем Telegram-канале.

«Немножко устали, но сейчас они в безопасности. Спасибо их опекуну Антону Билаю за настойчивость в освобождении ребят», — написала Верещук.

Видео дня

Также она поблагодарила за помощь Международный Комитет Красного Креста и благотворительный фонд «СОС Дитячі Містечка».

Из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.