С временно оккупированных территорий удалось вернуть двух подростков-студентов Мариупольского строительного колледжа — Верещук

8 июня, 13:15
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На подконтрольные Украине территории вернули двух подростков, Ивана Матковского и Максима Бойко (Фото:Telegram/Ирина Верещук)

На подконтрольные Украине территории вернули двух подростков, Ивана Матковского и Максима Бойко (Фото:Telegram/Ирина Верещук)

Вчера, 7 июня, с временно оккупированных территорий вернули двух подростков, Ивана Матковского и Максима Бойко, которые являются студентами Мариупольского строительного колледжа.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук в своем Telegram-канале.

«Немножко устали, но сейчас они в безопасности. Спасибо их опекуну Антону Билаю за настойчивость в освобождении ребят», — написала Верещук.

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Также она поблагодарила за помощь Международный Комитет Красного Креста и благотворительный фонд «СОС Дитячі Містечка».

Из Лисичанска удалось эвакуировать 66 человек, из них шестеро детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Ирина Верещук Война России против Украины

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