"С вами Украина": в Харькове студенты написали около 300 писем захваченным РФ морякам Сегодня, 10:11 91 Цей матеріал також доступний українською Студенты устроили акцию, когда узнали, что Василий Сорока является выпускником их вуза Фото: страница в Facebook

В Харькове студенты Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого написали около 300 писем украинским морякам, которые были захвачены Россией в Керченском проливе и сейчас содержатся в московском СИЗО.

Как сообщает 5 канал, студентка Анна Черкашина узнала, что один из 24 пленных РФ военных - Василий Сорока - выпускник ее вуза.

"Мы связались с отцом, мы связались с его сестрой, Богданой, и попросили у них разрешения на эту акцию", - рассказала она.

Писали не только Василию Сороке, но и другим. Студентка зачитала одно из писем:

"Дорогие наши защитники, в первую очередь хотим вас поблагодарить. Вы настоящие герои, которые навсегда останутся в наших сердцах. Хотим пожелать побольше терпения, выдержки и сил. Вы настоящий пример для нас. С вами Украины и с вами Бог!".

В течение недели организаторы акции принимали как бумажные, так и электронные письма.

"О них не забывают, за них идет борьба по всем дипломатическим каналам, всеми международными средствами и механизмами. И это, то их сейчас больше всего волнует. Здесь об их семье позаботятся, но чтобы они поскорее вернулись на нашу украинскую землю", - сказал студент Сергей Мусиевич.

Студенты написали около трех сотен посланий. Все передадут сестре Василия Сороки. Участники акции надеются, что военные получат эти письма.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

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В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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