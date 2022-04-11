Более 4,5 миллиона человек покинули Украину из-за войны — ООН 11 апреля, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины на границе с Польшей (Фото:depositphotos/Fotoreserg)

С начала полномасштабного вторжения России количество беженцев, выехавших из Украины, по состоянию на 9 апреля, превысило 4,5 миллиона человек — это один из крупнейших миграционных кризисов в Европе.

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Такие данные обнародовало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что с 24 февраля за границу выехали уже 4 503 954 человека, а всего более четверти украинцев сейчас живут не там, где жили до 24 февраля.

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Большинство украинцев уехали в Польшу – почти 2,6 млн человек. В Румынию выехали более 686 тыс. человек, в Венгрию - 419 тыс., в Молдову - почти 411 тыс., в РФ - 404 тыс., в Словакию - 314 тыс. и в Беларусь - 19 тыс. человек.

Отмечено, что более 7,1 млн. украинцев считаются внутренне перемещенными лицами, то есть остались в стране, но были вынуждены покинуть собственный дом.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале UA War Infographics, Война вызвала один из крупнейших миграционных кризисов в Европе - она входит в пятерку крупнейших с 1960 года по количеству мигрантов.

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