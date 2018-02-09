С тренажерами и VR. В Киеве открылась фан-зона Олимпийских игр

В Киеве 9 февраля открылась первая в Украине официальная фан-зона Зимних Олимпийских игр.

Об этом передает 44.ua.

Фан-зона располагается в киевском телецентре Карандаш по улице Мельникова, 42 около станции метро Дорогожичи.

Она состоит из пяти секторов: лектория, пресс-зоны, выставки, игровой зоны с тренажерами и выставкой фотографий.

Фан-зона будет работать с 10:00 до 20:00. Вход - свободный.

Как добавляет UA Перший, можно будет увидеть наиболее значимые моменты в VR (виртуальной реальности) с помощью приложений Winter Olympics Eurosport VR.

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Также 9 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан состоялось феерическое открытие зимних Олимпийских Игр-2018.

Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в девяти дисциплинах, а честь нести во время открытия государственный флаг досталась капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной.