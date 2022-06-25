Белорусский Гаюн сообщил о запуске ракет со стороны Наровли по Украине 25 июня, 05:31 Цей матеріал також доступний українською Запуск ракет в сторону Украины из Беларуси (Фото:Hajun_BY)

С 03:45 до 04:55 в субботу, 25 июня, с территории белорусской Наровли были запущены ракеты в сторону Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал проекта активиста Антона Мотолько Беларускі Гаюн.

Сообщается, что первый запуск сегодня ночью был примерно в 03:45 с воздуха.

«Предположительно вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ», — говорится в сообщении.

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Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси, пока не сообщается.

Обновлено (06:00)

05:35−05:38 — со стороны Наровли продолжается работа российских ВВС и запуски ракет в сторону Украины. Четыре ракеты было запущено.

05:45 — звук истребителей, движущихся от границы с Украиной (Наровля) в сторону Мозыря.

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