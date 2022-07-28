С территории Беларуси запустили более 20 ракет по Украине, 9 упали в лесах Черниговской области — ОК Север
Более 20 ракет запустили по Украине с территории Беларуси (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
Утром в четверг, 28 июля, с 5.20 до 6.30 часов с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет по Украине.
Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.
На данный момент известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив.
Также работала украинская система противовоздушной обороны.
О жертвах пока не сообщается.
Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о массированных ракетных запусках по Украине с территории Беларуси. Есть информация о попадании возле Гончаровского Черниговской области.
Кроме того, ракетный удар был нанесен по Вышгородской громаде Киевской области.
Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, был обстрелян объект инфраструктуры.
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