С территории Беларуси запустили более 20 ракет по Украине, 9 упали в лесах Черниговской области — ОК Север

28 июля, 07:18
Более 20 ракет запустили по Украине с территории Беларуси (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Более 20 ракет запустили по Украине с территории Беларуси (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в четверг, 28 июля, с 5.20 до 6.30 часов с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет по Украине.

Об этом сообщает Оперативное командование Север в Facebook.

На данный момент известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив.

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Также работала украинская система противовоздушной обороны.

О жертвах пока не сообщается.

Ранее глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о массированных ракетных запусках по Украине с территории Беларуси. Есть информация о попадании возле Гончаровского Черниговской области.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по Вышгородской громаде Киевской области.

Как сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, был обстрелян объект инфраструктуры.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беларусь Ракеты Черниговская область Ракетные удары Война России против Украины

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