14 ноября 2018, среда

С Соломенки до Борисполя за почти 1800 гривен: из-за снегопада Uber поднял цены

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Uber повысил тарифы из-за снегопада (иллюстративное фото)

Uber повысил тарифы из-за снегопада (иллюстративное фото)

Телеканал Эспрессо проверил, как изменились цены на такси в Киеве в связи со снегопадами, а также пробками и ДТП, возникшими в результате него.

По данным телеканала, из Соломенского района в аэропорт Борисполь можно доехать за 601 гривну эконом-классом, комфорт-классом 725 гривен, а бизнес-классом 1788 гривен.

Поездка до Хрещатика будет стоить 163 гривны эконом-классом, 180 гривен комфорт-классом и 671 гривну бизнес-классом.

До железнодорожного вокзала можно доехать от 122 до 502 гривен.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.

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