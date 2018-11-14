С Соломенки до Борисполя за почти 1800 гривен: из-за снегопада Uber поднял цены

Телеканал Эспрессо проверил, как изменились цены на такси в Киеве в связи со снегопадами, а также пробками и ДТП, возникшими в результате него.
По данным телеканала, из Соломенского района в аэропорт Борисполь можно доехать за 601 гривну эконом-классом, комфорт-классом 725 гривен, а бизнес-классом 1788 гривен.
Поездка до Хрещатика будет стоить 163 гривны эконом-классом, 180 гривен комфорт-классом и 671 гривну бизнес-классом.
До железнодорожного вокзала можно доехать от 122 до 502 гривен.
Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.
Из-за снегопада пробки на дорогах города достигли 10 баллов.
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