29 мая 2018, вторник

С начала российской агрессии на Донбассе погибли 26 сотрудников СБУ

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Василий Грицак

Василий Грицак

Начиная с 2014 года, на Донбассе в результате боевых действий погибли 26 сотрудников Службы безопасности Украины, заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"С начала боевых действий Служба безопасности Украины потеряла 26 сотрудников - Героев, самоотверженно защищавших родную землю от вражеского нашествия российских агрессоров", - отметил Грицак.

В пресс-центре СБУ отметили, что глава спецслужбы посетил похороны полковника Руслана Муляра в Тернопольской области - одного из двух погибших сотрудников центра специальных операций А, вовлеченных в Операцию объединенных сил. Кроме того, в Бердянске состоялось прощание с прапорщиком Юрием Журавлевым.

Напомним, что 27 мая в Луганской области погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ Альфа, еще один получил тяжелые ранения. Группа сотрудников СБУ, вовлеченная в Операцию объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел.

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