С помощью приложения «Дия» для украинской армии собрали 165 млн гривен

21 марта, 14:25
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Приложение Дія (Фото:Минцифры)

Приложение Дія (Фото:Минцифры)

Автор: Елена Басараб

Через приложение «Дия», с помощью которого можно отправить средства на нужды ВСУ, с начала войны удалось собрать 165 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Telegram-канале приложения.

Деньги перевели более 178 тысяч украинцев, все средства направили в фонд «Вернись живым».

«К сбору средств в „Дии“ подключилось более 178 тысяч украинцев», — отметили в пресс-службе приложения.

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Все средства направили в фонд «Повернись живим».

Фонд Повернись живим — самый большой в Украине фонд помощи армии, существующий с 2014 года. За 8 лет существования было собрано более 45 миллионов долларов из более 50 стран. Фонд оказывает помощь около 100 боевым частям Вооруженных Сил Украины.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Помощь ВСУ

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