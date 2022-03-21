С помощью приложения «Дия» для украинской армии собрали 165 млн гривен
Приложение Дія (Фото:Минцифры)
Через приложение «Дия», с помощью которого можно отправить средства на нужды ВСУ, с начала войны удалось собрать 165 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Telegram-канале приложения.
Деньги перевели более 178 тысяч украинцев, все средства направили в фонд «Вернись живым».
«К сбору средств в „Дии“ подключилось более 178 тысяч украинцев», — отметили в пресс-службе приложения.
Все средства направили в фонд «Повернись живим».
Фонд Повернись живим — самый большой в Украине фонд помощи армии, существующий с 2014 года. За 8 лет существования было собрано более 45 миллионов долларов из более 50 стран. Фонд оказывает помощь около 100 боевым частям Вооруженных Сил Украины.
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