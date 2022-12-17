При помощи обороны Бахмута ВСУ достигают двух главных целей — Череватый
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинские защитники уже несколько месяцев держат оборону города Бахмут Донецкой области. Это помогает ВСУ добиться нескольких важных целей.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас под Бахмутом оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе самого города, а также возле Клещеевки и Соледара. Россияне направили на это направление значительное количество техники и живой силы.
«Их главная задача — прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс», — отметил Череватый.
Он отметил, что ежедневным героизмом, слаженностью и мужеством украинские защитники не дают врагу осуществить его цели уже большое количество месяцев подряд.
«И, следовательно, тут две главных цели достигается Вооруженными силами Украины — враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он несет ежедневные огромные потери», — добавил представитель Восточной группировки.