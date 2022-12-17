При помощи обороны Бахмута ВСУ достигают двух главных целей — Череватый

17 декабря, 21:16
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники уже несколько месяцев держат оборону города Бахмут Донецкой области. Это помогает ВСУ добиться нескольких важных целей.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас под Бахмутом оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе самого города, а также возле Клещеевки и Соледара. Россияне направили на это направление значительное количество техники и живой силы.

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«Их главная задача — прорвать систему нашей обороны, найти слабые места. Выйти на оперативное пространство и пытаться и дальше идти на Славянск, Краматорск, захватить наш украинский Донбасс», — отметил Череватый.

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Он отметил, что ежедневным героизмом, слаженностью и мужеством украинские защитники не дают врагу осуществить его цели уже большое количество месяцев подряд.

«И, следовательно, тут две главных цели достигается Вооруженными силами Украины — враг не может выйти на оперативное пространство, не способен дальше проводить стратегически-наступательную операцию и он несет ежедневные огромные потери», — добавил представитель Восточной группировки.

https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут

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