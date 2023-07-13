Из оккупации удалось вернуть двух девочек 5 и 12 лет — Лубинец 13 июля, 20:46 Мать не видела своих детей с начала полномасштабного вторжения (Фото:Лубинец Дмитрий/Telegram)

Офису омбудсмена удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию двух девочек в возрасте 5 и 12 лет, которые были под оккупацией.

Об этом в четверг, 13 июля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, 5- и 12-летние сестры были разлучены с родителями. В течение всего этого времени они находились с бабушкой, которая отказывалась передавать детей их матери, вернувшейся из плена.

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Фото: Дмитрий Лубинец

Лубинец отметил, что Офис омбудсмена вместе с российской стороной разработал механизм после обращения матери девочек для их возвращения. Механизм успешно работал, и семья снова была воссоединена.

«Продолжаем работать для того, чтобы каждый украинский ребенок вернулся на Родину», — подчеркнул Лубинец.

Фото: Дмитрий Лубинец

6 июля в Украину удалось вернуть двух украинских детей, которых россияне незаконно вывезли на территорию России. Их мать, боевого медика, освободили из плена во время большого обмена в октябре 2022 года.