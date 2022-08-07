Украине удалось ликвидировать как минимум 10 российских генералов — британская разведка 7 августа, 09:56 Среди последних ликвидированных генералов РФ Роман Кутузов (Фото:AFU StratCom)

С начала полномасштабного вторжения РФ украинским военным удалось ликвидировать, по меньшей мере, 10 российских генералов.

Об этом говорится в сводке британской разведки, обнародованной в воскресенье, 7 августа.

Кроме того, по имеющимся данным, еще несколько российских генералов в связи с фиаско кремлевского режима в Украине лишились своих постов.

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В частности, речь идет о командующих Восточным и Западным военными округами РФ.

«Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточного военного округа в мае 2022 года. Генерал-полковник Александр Журавлев, командующий Западным военным округом с 2018 года, отсутствовал на праздновании Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, и, скорее всего, его заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Генерал Александр Дворников был смещен после того, как получил общее командование операцией в Украине, а генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко», — говорится в сообщении.

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