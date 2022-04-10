С начала вторжения России на защиту Украины стали более 360 осужденных, среди них погибшие 10 апреля, 04:22 Цей матеріал також доступний українською Патроны и оружие сил терробороны, иллюстративное фото (Фото:Mikhail Palinchak/Pool via REUTERS)

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля получили помилование и стали на защиту Украины 363 осужденных, среди них погибшие и представленные к государственным наградам.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом в субботу, 9 апреля, рассказали в министерстве юстиции.

«Большое количество осужденных изъявляют желание защищать родную землю. Им, в отличие от других украинцев, для этого необходимо пройти процедуру освобождения по закону. С начала отпора вооруженной агрессии Президент Украины принял три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины. Ходатайство о желании служить и сейчас продолжают поступать от осужденных. Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в вооруженных силах по статье 616 УИК Украины и пользуются этой возможностью», — говорится в сообщении.



В Минюсте отметили, что среди бывших осужденных есть потери.

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«Расскажем истории двух бывших осужденных, уложивших жизнь за Родину. Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были уволены на основании указа Президента о помиловании. В военкомате, куда они обратились, им определены военные подразделения для несения службы. Оба погибли в боях с русскими захватчиками. За проявленную победу один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно», - сообщили в министерстве.

Минюст также опубликовал отдельное разъяснение для осужденных, желающих стать на защиту Украины. С ним можно ознакомиться по этой ссылке .

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