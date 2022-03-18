С начала вторжения России в Украине погибли 109 детей, более 130 получили ранения — Офис генпрокурора

18 марта, 09:10
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Жертвами российских оккупантов стали более 200 детей (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

Жертвами российских оккупантов стали более 200 детей (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 109 детей, более 130 получили ранения.

Такие данные обнародовали в Офисе генпрокурора по состоянию на утро пятницы, 18 марта.

Отмечено, что больше всего пострадало детей в Киевской — 55, Харьковской — 34, Донецкой — 26, Черниговской — 29, Николаевской — 20, Житомирской — 15, Сумской — 14, и Херсонской — 14 областях.

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Кроме того, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой — 126, Харьковской — 77, Николаевской — 39, Сумской — 32, Киевской — 41, Херсонской областях — 21 и г. Киеве — 35.

В ведомстве отметили, что эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно захваченных территориях.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дети Война России против Украины

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