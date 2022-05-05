С начала вторжения РФ задержаны уже более 1000 диверсантов и коллаборантов — Нацполиция

5 мая, 16:50
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В Нацполиции сообщили о задержании более 750 диверсантов (Фото:Нацполиция)

В Нацполиции сообщили о задержании более 750 диверсантов (Фото:Нацполиция)

Украинские правоохранители разоблачили с начала российского вторжения уже сотни диверсантов и коллаборантов.

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Об этом в четверг, 5 мая, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

«Продолжается работа по выявлению враждебных агентов и пособников оккупантов… Задержаны более 750 предполагаемых диверсантов. Также следственные полиции начали более 480 уголовных производств за коллаборационную деятельность, более 70 человек уже получили уведомление о подозрении за сотрудничество с врагом. И за каждой цифрой стоит своя история предательства родной страны, которую невозможно понять и принять», — рассказал он.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Коллаборант Диверсант Война России против Украины

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