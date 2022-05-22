В Украине за время полномасштабной войны погибли 232 ребенка, пострадали 430 детей 22 мая, 09:34 Цей матеріал також доступний українською В Украине продолжают гибнуть дети (Фото:ДБР)

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 232 ребенка и пострадали 430 детей.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова по состоянию на 8 часов 22 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении.

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«Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия», — отметила она.

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