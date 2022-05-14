С начала вторжения РФ в Украине погибли 227 детей — Офис генпрокурора 14 мая, 08:54 Цей матеріал також доступний українською В Украине от рук оккупантов практически ежедневно погибают дети (Фото:ДБР)

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине погибли 227 детей, еще более 420 пострадали.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Такие данные по состоянию на утро субботы, 14 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Видео дня

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской — 99, Черниговской — 68, Херсонской — 48, Луганской — 45, Николаевской — 44, Запорожской — 28, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

В Офисе генпрокурора также рассказали о последнем случае гибели ребенка.

Так, 12 мая в медицинском заведении скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г.Попасная Луганской области.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.