С начала вторжения РФ в Украине погибли 227 детей — Офис генпрокурора

14 мая, 08:54
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В Украине от рук оккупантов практически ежедневно погибают дети (Фото:ДБР)

В Украине от рук оккупантов практически ежедневно погибают дети (Фото:ДБР)

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине погибли 227 детей, еще более 420 пострадали.

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Такие данные по состоянию на утро субботы, 14 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской — 99, Черниговской — 68, Херсонской — 48, Луганской — 45, Николаевской — 44, Запорожской — 28, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.

В Офисе генпрокурора также рассказали о последнем случае гибели ребенка.

Так, 12 мая в медицинском заведении скончался 12-летний мальчик, который был тяжело ранен 1 мая во время обстрела г.Попасная Луганской области.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

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