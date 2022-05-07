С начала вторжения РФ в Украине погибли 223 ребенка, пострадали еще 410 — Офис генпрокурора 7 мая, 11:19 Цей матеріал також доступний українською В Украине от рук оккупантов практически ежедневно погибают дети (Фото:ГБР)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от рук оккупантов погибли 223 ребенка, еще 410 детей получили ранения разной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Такие данные на утро субботы, 7 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 116, Харьковской — 98, Черниговской — 68, Херсонской — 46, Николаевской — 44, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, в Житомире — 15 .

В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях ранения детей.

Так, 5 мая в результате обстрела врагом жилых домов с. Червоная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик.

4 мая колонна частных авто, выехавших из Волчанска Чугуевского района Харьковской области в пгт. Старый Салтов, была обстреляна. В результате чего 6-месячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранение, местонахождение другой 13-летней девочки пока не известно.

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