Без Мариуполя и Волновахи. С начала вторжения РФ убила более 500 гражданских в Донецкой области — ОВА

15 июня, 23:57
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Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

С начала российского вторжения оккупанты убили более 500 гражданских в Донецкой области — это данные без погибших в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

При этом за 15 июня россияне убили одного мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.

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Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили три человека, которые получили ранения в Луганской области.

В целом, по состоянию на 15 июня в Донецкой области известно о 503 жертвах среди гражданских.

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Гражданские потери Война России против Украины

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