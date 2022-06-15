Без Мариуполя и Волновахи. С начала вторжения РФ убила более 500 гражданских в Донецкой области — ОВА
Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
С начала российского вторжения оккупанты убили более 500 гражданских в Донецкой области — это данные без погибших в Мариуполе и Волновахе.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
При этом за 15 июня россияне убили одного мирного жителя Константиновки. Еще 10 гражданских в Донецкой области получили ранения.
Кроме того, в Константиновке медицинскую помощь получили три человека, которые получили ранения в Луганской области.
В целом, по состоянию на 15 июня в Донецкой области известно о 503 жертвах среди гражданских.
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
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