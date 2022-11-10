СБУ разоблачила около 700 коллаборантов. Более 50 уже осуждены 10 ноября, 17:37 Уголовная статья о коллаборационной деятельности появилась в марте 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины разоблачила около 700 прокремлевских коллаборантов.

Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил спикер ведомства Артем Дехтяренко.

«Это именно по статье 111−1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность, которой до марта этого года вообще не существовало. То есть, в отличие от государственных изменников, здесь мы говорим о коллаборантах в чистом виде», — пояснил он.

Видео дня

По его словам, поиск и наказание пособников оккупантов сейчас является одним из главных приоритетов СБУ, и на сегодняшний день в суд передано 268 уголовных дел, а 53 злоумышленника уже получили реальные сроки.

«Как пример: недавний приговор жителю Луганщины, передававшему представителям российской оккупационной армии информацию о подразделениях ВСУ, защищавших область. За свою помощь он хотел денег и должность в оккупационной администрации, а проведет 12 лет за решеткой… Нам поименно известен каждый коллаборант, все его данные, круг общения и маршруты перемещения. Вопрос наказания этих лиц — это только вопрос времени», — отметил Дехтяренко.