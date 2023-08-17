С начала войны из Украины выехали и не вернулись 2,4 млн украинцев 17 августа, 06:49 Наиболее активно домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года (Фото:depositphotos/halfpoint)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу уехали и не вернулись 2,4 млн украинцев. Наиболее активно домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года.

Об этом сообщает платформа Опендатабот.



По данным платформы, доля людей, не возвращавшихся из-за границы, в 2023 году уменьшилась в разы. Так, в первом полугодии 2022 года таковых было 2,6 млн граждан, а за первые шесть месяцев 2023 года — 230 тысяч человек. Это в 11 раз меньше, чем за эти месяцы прошлого года.

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Наиболее активно домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года. Тогда прибыли на 149 тысяч граждан больше, чем уехали из Украины.

В марте и апреле текущего года количество ехавших в Украину граждан преобладало на тех, кто ехал за границу. Однако в мае количество выезжавших за границу снова стало преобладать, это совпало с периодом летних отпусков.

Заметим, что с февраля 2023 в Украину начали приезжать больше иностранцев. За первые полгода 2023 года в Украину въехали на 12,2 тысячи иностранных граждан больше, чем уехали.