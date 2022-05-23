С начала войны в Украине пострадали 663 ребенка, из них 232 погибли — Офис генпрокурора
Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)
В Офисе генерального прокурора Украины назвали количество детей, погибших с начала войны России против Украины. По состоянию на утро 23 мая погибли 232 ребенка, ранены — 431, еще более 663 детей пострадали.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился в онлайн-режиме к парламенту Японии. А Европа с сегодняшнего дня превращается в геополитический эпицентр дискуссий о том, как мир может помочь Украине. 23 марта в Брюссель прибудет премьер-министр Канады Джастин Трюдо, свое европейское турне также начинает президент США Джо Байден. 24 марта оба они примут участие в брюссельском саммите НАТО, где будет обсуждаться вторжение РФ в Украине и, возможно, идея отправлении миротворческой миссии Альянса в Украину.
НВ следит за главными событиями нового дня войны.
Главное к 23:00
- В результате ночного обстрела Николаева погибли два человека
- Вновь дважды обстрелян Киев. По предварительным данным, в результате первого обстрела пострадали четыре человека. Кличко заявил, что в результате второго обстрела парковки ТЦ один человек погиб и двое ранены
- За четыре недели войны из-за атак РФ в Украине погиб 121 ребенок, 167 ранены
- С начала вторжения РФ украинские военные сбили уже более сотни российских самолетов. В целом РФ потеряла около 15600 оккупантов. Только в районе Изюма Харьковской области в ходе последних боев ликвидировано 400 российских военных.
- Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов и закрывает генконсульство в Бресте
- Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе городов Гостомель и Ирпень Киевской области 22 марта
- Байден назвал реальной угрозой применение Россией химического оружия в Украине
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну
- Из-под завалов Харьковской ОГА извлекли тела уже 24 человек
- Китай против исключения России из G20
- С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты обстреляли 58 «скорых» и убили шестерых медиков
- Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных военных с острова Змеиный, обменяв их на русских моряков
- Министр агрополитики Лещенко подал заявление об отставке
- США официально признали военные преступления россиян в Украине
Война России против Украины — события 22 марта 2022 года онлайн
В ведомстве отметили, что эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше детей пострадало в Донецкой области — 145, Киевской — 116, Харьковской — 102, Черниговской — 68, Херсонской — 49, Луганской — 48, Николаевской — 45, Запорожской — 28, Сумской области — 17, в г. Киеве — 16, Житомирской области — 15.
Сообщается, что 21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области была ранена 7-летняя девочка.
Также, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1837 учебных заведений, 172 из них полностью разрушены.
- Отправь поддержку по почте. Запущен проект, благодаря которому дети смогут передать свои рисунки и открытки героям войны
- Самой младшей — 9 месяцев. Денисова рассказала о случаях изнасилования детей оккупантами в Харьковской области
- С начала войны в Николаевской области от обстрелов оккупантов погибли 255 гражданских, из них девять детей — Ким
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.