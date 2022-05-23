С начала войны в Украине пострадали 663 ребенка, из них 232 погибли — Офис генпрокурора 23 мая, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

В Офисе генерального прокурора Украины назвали количество детей, погибших с начала войны России против Украины. По состоянию на утро 23 мая погибли 232 ребенка, ранены — 431, еще более 663 детей пострадали.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился в онлайн-режиме к парламенту Японии. А Европа с сегодняшнего дня превращается в геополитический эпицентр дискуссий о том, как мир может помочь Украине. 23 марта в Брюссель прибудет премьер-министр Канады Джастин Трюдо, свое европейское турне также начинает президент США Джо Байден. 24 марта оба они примут участие в брюссельском саммите НАТО, где будет обсуждаться вторжение РФ в Украине и, возможно, идея отправлении миротворческой миссии Альянса в Украину.

Видео дня

НВ следит за главными событиями нового дня войны.

Главное к 23:00

В результате ночного обстрела Николаева погибли два человека



погибли два человека Вновь дважды обстрелян Киев . По предварительным данным, в результате первого обстрела пострадали четыре человека. Кличко заявил, что в результате второго обстрела парковки ТЦ один человек погиб и двое ранены

. По предварительным данным, в результате первого обстрела пострадали четыре человека. Кличко заявил, что в результате второго обстрела парковки ТЦ один человек погиб и двое ранены За четыре недели войны из-за атак РФ в Украине погиб 121 ребенок , 167 ранены

, 167 ранены С начала вторжения РФ украинские военные сбили уже более сотни российских самолетов. В целом РФ потеряла около 15600 оккупантов. Только в районе Изюма Харьковской области в ходе последних боев ликвидировано 400 российских военных.

В целом РФ потеряла Только в районе Изюма Харьковской области в ходе последних боев ликвидировано Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов и закрывает генконсульство в Бресте

высылает из страны 12 украинских дипломатов и закрывает генконсульство в Бресте Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе городов Гостомель и Ирпень Киевской области 22 марта

Киевской области 22 марта Байден назвал реальной угрозой применение Россией химического оружия в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну

Из-под завалов Харьковской ОГА извлекли тела уже 24 человек

извлекли тела уже 24 человек Китай против исключения России из G20

против исключения России из G20 С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты обстреляли 58 «скорых» и убили шестерых медиков



Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных военных с острова Змеиный , обменяв их на русских моряков

, обменяв их на русских моряков Министр агрополитики Лещенко подал заявление об отставке

Лещенко подал заявление об отставке США официально признали военные преступления россиян в Украине





Война России против Украины — события 22 марта 2022 года онлайн





В ведомстве отметили, что эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше детей пострадало в Донецкой области — 145, Киевской — 116, Харьковской — 102, Черниговской — 68, Херсонской — 49, Луганской — 48, Николаевской — 45, Запорожской — 28, Сумской области — 17, в г. Киеве — 16, Житомирской области — 15.

Сообщается, что 21 мая в результате обстрела оккупантами поселка Молодецкое Белозерского района Херсонской области была ранена 7-летняя девочка.

Также, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1837 учебных заведений, 172 из них полностью разрушены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.