С начала полномасштабной войны в Украине погибли 68 спасателей, более 200 получили ранения

20 марта, 03:49
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Спасатели проводят разминирование на деоккупированных территориях Херсонской области (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Спасатели проводят разминирование на деоккупированных территориях Херсонской области (Фото:Murad Sezer/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 68 спасателей. Еще пятеро сотрудников ГСЧС находятся в плену россиян.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук во время телемарафона.

Также подразделения ГСЧС насчитывают 201 раненого сотрудника.

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«При проведении эвакуационных мероприятий, которыми мы занимались совместно с полицией, в частности в Ирпене, Буче, Мариуполе и на территории Запорожской области, нас брали в плен, у нас забирали технику, обстреливали ее», — рассказал он.

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Крук подчеркнул, что сотрудники ГСЧС подпадают под защиту Женевской конвенции.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ГСЧС Война в Украине Война России против Украины полномасштабное вторжение

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