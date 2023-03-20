С начала полномасштабной войны в Украине погибли 68 спасателей, более 200 получили ранения
Спасатели проводят разминирование на деоккупированных территориях Херсонской области (Фото:Murad Sezer/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 68 спасателей. Еще пятеро сотрудников ГСЧС находятся в плену россиян.
Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук во время телемарафона.
Также подразделения ГСЧС насчитывают 201 раненого сотрудника.
«При проведении эвакуационных мероприятий, которыми мы занимались совместно с полицией, в частности в Ирпене, Буче, Мариуполе и на территории Запорожской области, нас брали в плен, у нас забирали технику, обстреливали ее», — рассказал он.
Крук подчеркнул, что сотрудники ГСЧС подпадают под защиту Женевской конвенции.