С начала войны в Украине погибли 33 железнодорожника

13 марта, 17:02
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С 24 февраля в Украине погибли 33 железнодорожника (Фото:uz.gov.ua)

С 24 февраля в Украине погибли 33 железнодорожника (Фото:uz.gov.ua)

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину погибли 33 работника Укрзализныци.

Об этом Укрзализныця сообщила в Facebook.

«Железнодорожники, которые с первых дней войны находятся в самом водовороте событий и уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев — преимущественно детей и женщин, — тоже терпят потери в этой войне. С начала вооруженной агрессии россии мы потеряли навсегда 33 коллег — из них сегодня одну непосредственно в рейсе», — говорится в сообщении.

Памяти погибших железнодорожников на одном из вокзалов сегодня украинский композитор Евгений Хмара устроил импровизированный концерт.

https://www.facebook.com/watch/?v=936490940343839

Ранее в ночь на 13 марта российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд, направлявшийся для эвакуации населения в Лиман. В результате вражеских обстрелов одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Укрзализныця Война России против Украины

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