С начала вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников — Зеленский 12 марта, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский общается с иностранными СМИ, 12 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников.

«У нас погибло около 1300 военных, а в России — более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира», — сказал глава государства.



Зеленский впервые назвал количество погибших украинских бойцов.

По данным Генштаба ВСУ, за 16 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 12 тыс. человек (вероятно, речь об убитых и раненых).

В управлении ООН по правам человека сообщили, что по состоянию на 9 марта в Украине погибли 549 мирных жителей, 957 были ранены.

В то же время министр обороны Алексей Резников 10 марта заявил, что российские оккупанты убили больше гражданских, чем погибло украинских военных изо всех структур сектора обороны. Только по данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабной войны погибли 1582 мирных жителя города.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.