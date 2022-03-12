С начала вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников — Зеленский

12 марта, 16:51
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский общается с иностранными СМИ, 12 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский общается с иностранными СМИ, 12 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью иностранным СМИ, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников.

«У нас погибло около 1300 военных, а в России — более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира», — сказал глава государства.

Зеленский впервые назвал количество погибших украинских бойцов.

https://www.youtube.com/embed/kfiO7NQ7UY0

По данным Генштаба ВСУ, за 16 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 12 тыс. человек (вероятно, речь об убитых и раненых).

Читайте также:
Когда закончится война? Военные, терроборонцы и эксперты отвечают на главный вопрос

В управлении ООН по правам человека сообщили, что по состоянию на 9 марта в Украине погибли 549 мирных жителей, 957 были ранены.

В то же время министр обороны Алексей Резников 10 марта заявил, что российские оккупанты убили больше гражданских, чем погибло украинских военных изо всех структур сектора обороны. Только по данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабной войны погибли 1582 мирных жителя города.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ