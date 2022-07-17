Жертвы военных РФ. С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 353 ребенка — Офис генпрокурора 17 июля, 09:17 Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут дети (Фото:ГСЧС/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 353 ребенка, еще 662 получили ранения.

Такие данные по состоянию на воскресенье, 17 июля, обнародовали в Офисе генпрокурора в Telegram.



В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 353, Харьковской — 191, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.

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